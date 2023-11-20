Проект года: какими рекордами может похвастаться БКЛ

Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена была признана лучшим проектом года в области транспорта и логистики по версии премии Investment Leaders. Награды в ее рамках вручаются лидерам рынка инвестиций. Чем интересна БКЛ и какие рекорды уже поставила линия – читайте в материале Москвы 24.



Рекордный темп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство БКЛ – самый масштабный проект за всю историю метростроения Москвы. В 2023 году он был признан лучшим в области транспорта и логистики в рамках 3-й премии Investment Leaders в категории "Инвестиции в инновации". Благодаря открытию Большой кольцевой линии у пассажиров появилось множество новых маршрутов, а вместе с тем и возможность сокращать время пути, подчеркнули в Дептрансе.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта Запуск Большой кольцевой линии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина – главное транспортное событие в жизни столицы за последние 50 лет. Открытие новых станций дает мощный импульс развитию территорий: строится жилая и коммерческая недвижимость, развиваются малый бизнес и торговля, создаются новые рабочие места. Поэтому проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича.

Проложить тоннели и возвести станции удалось всего за 10 лет, несмотря на непростые условия. В частности, работа велась под реками, плывунами и в районах плотной городской застройки. В среднем на каждую станцию ушло по два-три года. Масштабная стройка не останавливалась ни днем, ни ночью, в проекте были задействованы порядка 20 тысяч специалистов. При этом в пиковые периоды над возведением Большого кольца трудились свыше 11 тысяч человек в сутки. В итоге БКЛ получилось замкнуть в рекордно быстрые сроки.



Мировой лидер по протяженности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

БКЛ является самым длинным метрокольцом в мире – 70 километров и 31 станция. Она связывает все платформы МЦК и МЦД, а также радиальные линии метро.

Масштабы, которыми может похвастаться Большая кольцевая, по-настоящему впечатляют. Площадь всех трех ее депо составляет около 44,5 гектара. Это больше, чем 62 футбольных поля, рассказал ранее мэр Москвы. Рекордной можно назвать и протяженность уложенных на линии кабелей: она достигает 25 тысяч километров. Этого хватит, чтобы обогнуть больше половины земного шара.



Самый длинный эскалатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Другой рекорд, принадлежащий БКЛ, – самый длинный в московском метро эскалатор в 130 метров. Он возведен на станции "Марьина Роща" и обошел предыдущего рекордсмена, который установлен на "Парке Победы".

Помимо технических моментов, особое внимание уделили и дизайну БКЛ. Все ее станции имеют свой архитектурный облик. Например, дизайн "Терехово", "Рижской", "Марьиной Рощи", "Нагатинского Затона", "Мневников" и "Кленового бульвара" определяли на профильных международных конкурсах.



Уникальные материалы и технологии отделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В отделке станций "Новаторская" и "Воронцовская" впервые в истории метрополитена применили кварцевый агломерат (искусственный камень), который отличается износостойкостью. С его помощью у архитекторов появилась возможность использовать широкий спектр цветов в дизайне.

Кроме того, при оформлении станций задействовали порядка 10 видов натурального камня. Например, облицовку стен выполнили при помощи балтийского гранита, саянского и полоцкого мрамора, а полы выложили камбулатовским, сибирским и шимановским гранитом.

Декор станций БКЛ не менее эффектен. Особое впечатление на пассажиров подземки производит "Нагатинский Затон". Для него специалисты выбрали технику интарсии по камню, которая является разновидностью инкрустации. В частности, в мраморе с помощью углублений, которые заполнены краской, изобразили рыб. Также станцию украшают 12 мозаичных панно с речными обитателями. Кого именно увековечат – выбирали при помощи исследования. Остановились на самых узнаваемых видах рыб, которые водятся в Нагатинском затоне. Среди них, например, окунь, щука и бычок.

Помимо изображений обитателей водоемов, архитекторы "поиграли" и с подсветкой эскалатора. На балюстраде светильники были расположены на разной высоте. В результате при отражении их в глянцевых стенах создается иллюзия речной пены.

