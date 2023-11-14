Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для Москвы по количеству новых крупных транспортных объектов. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"В марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В общей сложности – 14 станций за год", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что в августе был запущен третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3), связавший Зеленоград с Раменским, а в сентябре – самый протяженный диаметр МЦД-4 от Апрелевки до Балашихи. Мэр уточнил, что на МЦД теперь больше 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

В 2023 году также было открыто движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, а на Москве-реке появились круглогодичные регулярные пассажирские маршруты: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. Собянин уточнил, что инновационные электросуда и плавучие причалы были полностью интегрированы в систему Московского транспорта.

Полный запуск Большой кольцевой линии состоялся 1 марта 2023 года. За первые полгода с момента запуска линии пассажиры совершили по ней более 156 миллионов поездок. Благодаря полноценной работе БКЛ удалось разгрузить ряд линий метро. В частности, нагрузка на "Сокольники", "Калужскую" и, "Савеловскую" снизилась на 19–40%.

В 2024 году на МЦД-3 построят станцию Митьково. Там появятся новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 50%.



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