Станцию Митьково на МЦД-3 построят в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завершить строительство остановочного пункта Митьково на линии третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируется в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На остановочном пункте Митьково появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль", – отметил он.

Открытие новой станции позволит обеспечить пересадку на трамвайную линию, а также свяжет пешеходной связью Митьково и станцию метро "Сокольники". Готовность объекта составляет около 50%, уточнил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы Митьково МЦД-3, строители приступили к работам по монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля", – рассказал он.

Ранее в Дептрансе рассказали, что МЦД-3 с момента его запуска воспользовались уже более 17 миллионов человек. По словам руководителя ведомства Максима Ликсутова, сейчас продолжается строительство московских городских вокзалов Рижская, Митьково и Малино.

Движение по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" было запущено 17 августа 2023 года. В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин, Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

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