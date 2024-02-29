Новую трассу Саларьево – Калужское шоссе введут в эксплуатацию в 2028 году

Саларьево и Калужское шоссе соединятся новой и современной дорогой. Трасса станет очередным этапом развития дорожной сети в столичном ТиНАО.

Автомобилисты отмечают, что транспортная доступность в районе постоянно улучшается. Новая дорога Саларьево – Калужское шоссе станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По плану новую трассу введут в эксплуатацию в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.