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29 февраля, 07:45

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Новую трассу Саларьево – Калужское шоссе введут в эксплуатацию в 2028 году

Новую трассу Саларьево – Калужское шоссе введут в эксплуатацию в 2028 году

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Саларьево и Калужское шоссе соединятся новой и современной дорогой. Трасса станет очередным этапом развития дорожной сети в столичном ТиНАО.

Автомобилисты отмечают, что транспортная доступность в районе постоянно улучшается. Новая дорога Саларьево – Калужское шоссе станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По плану новую трассу введут в эксплуатацию в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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