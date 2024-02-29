29 февраля, 07:45Город
Новую трассу Саларьево – Калужское шоссе введут в эксплуатацию в 2028 году
Саларьево и Калужское шоссе соединятся новой и современной дорогой. Трасса станет очередным этапом развития дорожной сети в столичном ТиНАО.
Автомобилисты отмечают, что транспортная доступность в районе постоянно улучшается. Новая дорога Саларьево – Калужское шоссе станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
По плану новую трассу введут в эксплуатацию в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.