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26 февраля, 07:30

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Съезд с трассы М-2 "Крым" на МСД будет готов до конца 2024 года

Съезд с трассы М-2 "Крым" на МСД будет готов до конца 2024 года

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Съезд с трассы М-2 "Крым" на Московский скоростной диаметр будет готов до конца 2024 года. Строители планируют возвести более 12 километров дорог, два тоннеля, четыре эстакады, мост и четыре пешеходных перехода.

Южный участок МСД проходит от шоссе Энтузиастов до МКАД. Общая протяженность дороги со всеми съездами и эстакадами составит 96 километров. Дорога свяжет 22 района Москвы и улучшит транспортное обслуживание для двух с половиной миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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