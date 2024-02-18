Движение ограничат на участке ЮВХ с 19 февраля до 10 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение транспорта ограничат на Юго-Восточной хорде (ЮВХ), участке Московского скоростного диаметра (МСД) с 19 февраля до 10 марта из-за проведения строительных работ. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Там указали, что для движения транспорта будут недоступны 1–2 полосы. Уточняется, что одну из трех полос закроют для движения на ЮВХ в сторону центра в районе дома 3, корпуса 14 по улице Дорожная с 19 до 25 февраля и с 4 по 10 марта круглосуточно. Кроме того, две полосы закроют с сохранением движения по двум полосам на ЮВХ в сторону области в районе дома 3, корпуса 14 по улице Дорожная с 26 февраля по 3 марта круглосуточно.

Ранее сообщалось, что одна полоса на нескольких участках в парке "Сокольники" закрыта до 30 октября из-за работ по строительству инженерных сетей. Отмечается, что до 13 марта движение будет ограничено на полосе на участке 1-го Лучевого просека в районе дома 8, строения 1. Также с 13 марта по 10 октября недоступна для движения станет полоса Поперечного просека от 2-го Лучевого просека до 5-го Лучевого просека.

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