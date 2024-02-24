Почти 20 домов с картушами капитально отремонтировали в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице капитально отреставрировали почти 20 домов с картушами – уникальными архитектурными элементами, представляющими собой лепнину в виде щита или герба, обрамленного свитком с загнутыми углами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, при работе с картушами важно восстановить первозданную красоту декора и подобрать качественные материалы для их сохранения.

Так, специалисты привели в порядок многоквартирный дом 1908 года постройке на Старой Басманной улице. Мастера очистили и промыли штукатурный слой, отреставрировали архитектурные элементы, окрасили стены современными материалами.

Также по программе капитального ремонта было восстановлено здание в неоклассическом стиле 1910 года постройки в Гагаринском переулке.

Отреставрировали также возведенное в 1935 году здание в стиле советского неоклассицизма на Ленинградском проспекте. Помимо картуша со звездой и розетками дом притягивает взгляд нарядными портиками на уровне шестого этажа, декорированными вазонами, пилястрами с каннелюрами.

В московскую программу капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.

Ранее стало известно, что на севере Москвы капитально отреставрировали три ведомственных дома. В ходе ремонта специалисты привели в порядок фасады, отремонтировали подвалы, балконы, заменили магистрали коммуникаций.