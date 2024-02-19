Три ведомственных дома капитально отремонтировали на севере Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Три дома, в которых в свое время жили сотрудники трех разных ведомств, капитально отремонтировали на Ленинградском проспекте в 2023 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Так, в рамках программы капремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома 65. Семиэтажное здание построили в 1935 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Отмечается, что первыми там квартиры получили сотрудники Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

В ходе капремонта специалисты привели в порядок фасад дома, отремонтировали подвал, балконы, плиты и напольное покрытие, заменили магистрали коммуникаций, обустроили цоколь, навесили новые трубы наружного водостока, заменили входные двери и установили современные оконные блоки.

Также капитально отремонтирован дом 13, строение 1а. Здание построили в 1949 году по индивидуальному проекту. Изначально его возводили для сотрудников "Мосфильма", но к окончанию строительства квартиры распределили между работниками кондитерской фабрики "Большевик".

В прошлом году в здании починили наружные стены, заменили внутренние инженерные системы, восстановили архитектурные элементы и лепной декор, отремонтировали входные группы и откосы, привели в порядок балконы и цоколь, навесили новые водосточные трубы.

Кроме того, капитально отремонтировали дом, находящийся на углу Беговой улицы и Ленинградского проспекта. Его построили в 1978 году, здание задумывалось как гостиница для участников летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В итоге жилые помещения получили работники завода "Знамя труда", выпускавшего самолеты Ил.

В ходе ремонтных работ специалисты привели в порядок фасад, обновили внутренние инженерные коммуникации, заменили входные двери и напольное покрытие переходных балконов, обновили железобетонные опоры, заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2015 года капитально отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали российские карикатуристы, пейзажисты и авангардисты. Так, был обновлен дом 1/2 на набережной Тараса Шевченко, в котором жил народный художник Советского Союза и лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков, дом 7/9 на улице Правды, где сейчас проживает современный художник Дмитрий Цветков, и дом 2/5 в Карманицком переулке, в котором после революции 1917 года долгое время была штаб-квартира Ассоциации художников революционной России.

Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года