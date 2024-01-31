В Москве завершили капитальный ремонт 23 домов с мезонинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице завершен капитальный ремонт 23 домов с мезонинами, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Работы проводятся с 2015 года в рамках программы капремонта жилого фонда.

Всего в программу включено больше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. Среди них встречаются здания с оригинальными конструктивными элементами, к примеру, мезонинами. Речь идет о надстройках над средней частью домов, представляющих собой дополнительные жилые полуэтажи.

Мезонин строили не только для того, чтобы увеличить площадь, он также был одним из главных украшений строения. В моду он вошел после пожара 1812 года. Дома с мезонином можно было увидеть как в городских, так и в загородных усадьбах. Принадлежали они чаще всего помещикам или купцам. Позднее в них жили выдающиеся преподаватели, педагоги и другие представители советской интеллигенции.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта в Москве с 2015 года отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные карикатуристы, пейзажисты, авангардисты. Так, был обновлен дом 1/2 на набережной Тараса Шевченко, в котором жил народный художник Советского Союза и лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков. Он стал известным благодаря работам с изображением Владимира Ленина, Иосифа Сталина, событий Великой Отечественной войны.

Также обновление затронуло дом 7/9 на улице Правды, в котором сейчас проживает современный художник Дмитрий Цветков, прославившийся работами по шитью и нетипичному использованию цвета в своих произведениях.

Капремонт провели в доме 2/5 в Карманицком переулке, в котором после революции 1917 года долгое время была штаб-квартира Ассоциации художников революционной России. Ее участники работали над приобщением общества к искусству. Живописцы, скульпторы, графики показывали в работах советский быт и действительность.

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