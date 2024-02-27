"Мой район. Новости": московский кинотеатр "Ударник" отреставрируют к 2027 году

На острове Балчуг в Москве начали восстанавливать легендарный кинотеатр "Ударник". Здание построено в начале XX века, а кинотеатр быстро обрел неофициальный титул главного в стране.

Первый этап работ по обновлению кинотеатра уже завершен – здание защитили от высокого уровня подземных вод. Предстоит укрепить существующий фундамент, воссоздать куполообразные потолки. В 2027 году, после завершения работ, здесь будет новейшая техника, раздвижной потолок-купол и сцена-трансформер.

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