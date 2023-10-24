В Госдуме скептически восприняли идею о едином времени запрета на шум в домах

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Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева скептически отнеслась к идее установления единого времени запрета на шум в жилых домах. Ее слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Каждый регион, и вообще, я даже думаю, было бы правильно, если бы каждый дом мог устанавливать какие-то собственные вариации, когда можно шуметь, а когда нельзя", – высказалась она.

Парламентарий считает, что установка единого времени не принесет желаемых результатов, поскольку отсутствует человек, который сможет зафиксировать нарушение запрета.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуму должны внести проект, который предусматривает установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00. Строительные работы, согласно законопроекту, можно будет проводить с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 исключительно в будни.

Жильцы также смогут выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний, которые будут проводить профилактику и выявлять нарушителей запрета на шум.

Новый проект предлагает установить штраф для граждан за первое нарушение тишины в установленное время – от 500 до двух тысяч рублей.



В РФ определят единое время запрета на шум в домах