В ГД одобрили законопроект о штрафах для водителей за нарушение тишины

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об установлении штрафов в размере до 30 тысяч рублей для водителей автомобилей и мотоциклов, которые нарушают тишину.

Проект предусматривает фиксацию при помощи шумомеров нарушений, которые посягают на покой граждан. На такие правонарушения будет распространяться упрощенный порядок привлечения к ответственности. Размер штрафов регионы смогут определять самостоятельно в зависимости от категории транспорта и мощности его двигателя. Штрафы предполагают суммы от 5 до 30 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает задержание транспорта с демонтированными или модифицированными системами выпуска отработавших газов двигателей.

До этого сообщалось, что в России предложили установить штраф за нарушение тишины в дневное время. Согласно данным из решения правкомиссии, в прошлом году в России за нарушение тишины и покоя было составлено более 95 тысяч протоколов, нарушители выплатили штрафы на сумму свыше 78 миллионов рублей.

Ранее в Совете Федерации поддержали проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ". Документ предполагает введение для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 07:00, а также единое время для громкого ремонта с 09:00 до 19:00, при этом только в будние дни и с перерывом с 13:00 до 15:00.

В России могут ввести штраф за нарушение тишины днем