В России хотят ввести штраф за нарушение тишины днем

Фото: depositphotos/yellow2j

В России предлагают установить штраф за нарушение тишины в дневное время. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Отмечается, что особую важность этот вопрос приобрел в период разгара пандемии COVID-19, когда значительная часть россиян перешла на удаленный режим работы и находилась дома круглосуточно.

Согласно данным из решения правкомиссии, в прошлом году в России за нарушение тишины и покоя было составлено более 95 тысяч протоколов, нарушители выплатили штрафы на сумму свыше 78 миллионов рублей.

Тем не менее из-за отсутствия единого законодательного определения тишины и покоя в каждом субъекте РФ действуют собственные правила с различными критериями их оценки.

В связи с этим, как считают в правительственной комиссии, практика привлечения к ответственности нарушителей тишины и покоя свидетельствует об имеющихся изъянах законодательства. Из-за этого все больше должностных и физических лиц, которые нарушают тишину, остаются безнаказанными.

С учетом этого в правкомиссии предложили рассмотреть вопрос о закреплении в региональном законодательстве нормы, которая будет предусматривать ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время.

На сегодняшний день запрет на проведение ремонтных работ в дневное время с 13:00 до 15:00 установлен в Москве, однако это не касается новостроек.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что оценивает положительно подобную инициативу. Он пояснил, что в большинстве субъектов РФ нет подобного рода ограничения на шум в дневное время.

Кроме того, предложение поддержали и главы некоторых регионов. Так, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что у граждан должно быть право на отдых от шума, если соседи ведут ремонт в квартире целый день.

Глава Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что изучит подобное предложение властей, когда оно поступит к нему.

Тем не менее, по словам экспертов, вводить новые ограничения следует аккуратно, иначе это может нарушить сложившийся баланс и увеличить число конфликтных ситуаций.

Ранее в Совете Федерации поддержали проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ".

Документ предполагает введение для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 07:00, а также единое время для громкого ремонта с 09:00 до 19:00, при этом только в будние дни и с перерывом с 13:00 до 15:00.