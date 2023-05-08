Депутат ГД предупредил россиян о риске получить штраф в собственной квартире

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Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что существуют пять действий, за которые россияне могут получить штраф в собственной квартире. Он отметил, что первым является шум.

"Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего – это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, штраф в Москве составляет до 2 тысяч рублей. Чаплин подчеркнул, что также нельзя самостоятельно заниматься перепланировкой.

Собственники квартир могут получить штраф за размещение в помещении магазина или хостела, добавил депутат.

"Четвертое – курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей", – указал Чаплин.

Помимо этого, выбрасывание мусора в подъезд также может привести к штрафу в размере от 3 тысяч рублей, резюмировал парламентарий.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов сообщил, что сам по себе факт наличия цветов на балконе не является нарушением, однако если расположить ящики или горшки таким образом, что они окажутся снаружи, то это может стать проблемой. Эксперт пояснил, что размещение растений за пределами балкона может нарушить внешний облик дома и затруднить работу промышленных альпинистов.

Ставропольца одним из первых оштрафовали за курение на балконе