Россиян предупредили о штрафах за неправильное размещение цветов на балконе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сам по себе факт наличия цветов на балконе не является нарушением, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов в интервью агентству "Прайм"
Однако если расположить ящики или горшки таким образом, что они окажутся снаружи, то это может стать проблемой, предупредил он. Эксперт пояснил, что размещение растений за пределами балкона может нарушить внешний облик дома и затруднить работу промышленных альпинистов, которые проводят уборку зданий, монтаж различного оборудования или покрасочные и штукатурные работы.
Кроме того, в случае падения с балкона ящики с цветами могут нанести вред прохожим и стоящим под окнами машинам, продолжил юрист. Аванесов предупредил, что в этом случае ответственность полностью ляжет на собственника квартиры. При этом она может быть даже уголовной, если упавший с балкона ящик нанесет кому-либо телесные повреждения.
Ранее юрист Наталья Грешнова рассказала, что за хранение велосипеда в подъезде жилого дома можно получить штраф в размере до 50 тысяч рублей. Это могут признать нарушением норм пожарной безопасности, поскольку нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации.
По словам юриста, для граждан за такие нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а если случился пожар и мешавший эвакуации велосипед стал причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, то штраф составит 40–50 тысяч рублей.
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