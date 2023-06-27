Подмосковных коммунальщиков призвали не нарушать покой граждан при покосе травы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудников подмосковных коммунальных служб призвали косить траву в определенные часы, чтобы не мешать жителям. Соответствующее обращение появилось на сайте ГУСТ Московской области.

Там отметили, что хоть покос и относится к уборочным мероприятиям, то есть требования закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан" на него не распространяются, коммунальщиков все же призвали не нарушать комфорт и покой жителей.

"Проведение работ не рекомендуется: в будние дни с 20:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00, а также ежедневно в обеденное время с 13:00 до 15:00", – указано в сообщении.

Также отмечается, что с начала июня коммунальные службы привели в порядок больше тысячи локаций.

Ранее москвичам напомнили о мошенниках, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Жителей заверили, что сотрудники коммунальных служб никогда не посещают дома без предварительного предупреждения. Исключение может быть лишь при аварийной ситуации.

До этого сообщалось, что московские службы ЖКХ применяют особый регламент ухода за растениями в жару. Так, растения поливают чаще, а покос травы проводят реже.

Большинство активных граждан высказались за регулярную стрижку газонов