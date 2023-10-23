В России определят единое время запрета на шум в домах

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Обновленный и доработанный законопроект о тишине в жилых домах будет внесен в Госдуму 23 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

Документ установит единые правила запрета на шум с 23:00 до 07:00. Шумные же строительные работы, согласно законопроекту, можно будет проводить с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 исключительно в будни.

Согласно тексту документа, жильцы также смогут выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний, которые будут проводить профилактику и выявлять нарушений запрета на шум.

Новый проект предлагает ввести следующие штрафы: за первое нарушение тишины в установленное время – от 500 до 2 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушениях штрафы будут возрастать, и максимальная сумма штрафа при систематических нарушениях составит 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Законопроект, предлагающий ужесточение ответственности за шум в ночное время уже вносили в Госдуму в 2022 году, однако для того, чтобы он мог эффективно действовать, будет недостаточно региональных законов о тишине. Сейчас каждый регион устанавливает время тишины самостоятельно, а данный законопроект предлагает установить единые правила по всей стране.

Ранее в Совете Федерации поддержали первую версию проекта Федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ". Документ предполагает введение для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 07:00, а также единое время для громкого ремонта с 09:00 до 19:00, при этом только в будние дни и с перерывом с 13:00 до 15:00.

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