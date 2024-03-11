11 марта, 04:57В мире
В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов против реформ кабмина – СМИ
Фото: 123RF/elenanoeva
В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда, передает РИА Новости.
В частности, профсоюзы выступают против реформ, затрагивающих выплаты по безработице и больничному листу, страховые взносы, упрощение увольнений, запреты забастовок, пенсионной реформы и прочих.
В забастовке принимают участие Центральное объединение профсоюзов, профсоюз работников автотранспорта, сферы соцобеспечения, публичного сектора и электриков, а также Индустриальный профсоюз.
Протесты будут длиться до 24 марта. Планируется, что в акциях будут участвовать около 11 тысяч работников. Данная забастовка может повлиять на грозовое движение в портах и на железных дорогах.
В декабре прошлого года в Финляндии прошли массовые протесты. Работники предприятий вновь оказались недовольны реформами правительства. Речь идет о районах Килпилахти и Коккола, в одном из которых находится завод местной нефтеперерабатывающей компании Neste.
Всего в указанных зонах трудятся около 7 000 человек. В одной только зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производстве. В рамках забастовок остановилось производство на заводах Neste в Порвоо и Наантали, а также на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии.
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