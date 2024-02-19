Более тысячи резервистов уволились в Финляндии – СМИ

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Свыше тысячи резервистов в Финляндии приняли решение об увольнении. Об этом говорится в статье Helsingin Sanomat.

Те, кто решил уйти из резерва, должны пройти обучение по гражданской службе. В 2024 году планируется провести 44 дополнительных курса переподготовки, сейчас свободно 30 мест.

"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", – отмечается в статье.

По данным газеты, только в этом году резерв покинули 1 435 человек, из них 1 200 резервистов уволились в этом месяце. При этом в 2023 году такое решение приняли 1 650 человек.

Ранее в Финляндии прошли массовые протесты. Работники предприятий оказались недовольны реформами правительства. Речь идет о районах Килпилахти и Коккола, в одном из которых находится завод местной нефтеперерабатывающей компании Neste.

Всего в указанных зонах трудятся около 7 000 человек. В одной только зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производстве. В рамках забастовок остановилось производство на заводах Neste в Порвоо и Наантали, а также на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии.