Массовая забастовка в Финляндии может остановить работу крупных заводов – СМИ

Фото: 123RF/elenanoeva

Массовая двухдневная забастовка в Финляндии угрожает остановкой работы в нескольких промышленных районах, пишет Helsingin Sanomat.

По данным издания, забастовки пройдут 1 и 2 февраля 2024 года, так как работники недовольны реформами правительства. Речь идет о районах Килпилахти и Коккола, в одном из которых находится завод местной нефтеперерабатывающей компании Neste.

Всего в указанных зонах трудятся около 7 000 человек. В одной только зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производстве. В рамках забастовок предполагается остановка заводов Neste в Порвоо и Наантали, а также химпредприятий в Уусимаа и Остроботнии.

Под угрозой и работа второго по величине цинкового завода в Европе, пишет издание. Как заявили в Промышленном союзе, рабочие выступают против ограничений на политические забастовки и хотят выстроить с властями диалог.

Рабочие бастовали всю осень 2023 года, однако министр экономики Вилле Ридман обвинил профсоюзы в "эгоистичном стремлении" к власти и полном равнодушии к конкурентоспособности, экономическому росту и интересам страны.

Ранее в центре Буэнос-Айреса начался новый митинг против политики и реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Отмечается, что протест был заранее согласован с властями. Митингующие заявляют о незаконности реформ Милея.

Новый президент Аргентины ранее подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. По его словам, главной целью указа станет начало реструктуризации Аргентины, "возвращение свободы" и устранение множества барьеров, препятствующих экономическому развитию.

До этого, 27 ноября, в Чехии планировалось провести забастовку профсоюзов, которая охватит сотни предприятий с примерно миллионом работников, а также персонал 70% школьных учреждений.

В Финляндии пообещали не изымать у россиян автомобили при въезде в страну