Реконструкция электродепо "Владыкино" на четверть увеличит число канав для осмотра поездов

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Реконструкция электродепо "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро на четверть увеличит количество канав для осмотра и обслуживания поездов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Будет создано девять дополнительных канав для отстоя и ремонта поездов, так что их общее число достигнет 48", – отметил Бочкарев.

Он напомнил, что депо построили более 30 лет назад, в 1991 году. Однако развитие столичного метро привело к появлению новых станций и увеличению трафика. Поэтому расширение отстойно-ремонтного корпуса электродепо позволит повысить скорость и качество ремонта подвижного состава метрополитена.

Помимо основного этапа расширения корпуса, работы также включают в себя постройку веера путей протяженностью 2,5 километра с девятью стрелочными переводами, четырехэтажного здания для персонала, а также склада эскалаторного оборудования. Все объекты находятся в высокой степени готовности, подчеркнул Бочкарев.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что на объекте уже завершены работы по сооружению объекта ГО и ЧС, а также сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и связи внутри площадки.

"Продолжается дооборудование существующих систем связи. В планах на наступивший год – реконструкция локальных очистных сооружений, компрессорной и тельферной эстакады, предназначенной для подъема и перемещения грузов", – отметил Кравцов.

По его информации, в 2024 году здесь поставят колесотокарный станок и систему диагностики колесных пар, реконструируют камеру мойки и продувки составов, а также оснастят оборудованием пост электрической централизации.

Ранее Бочкарев рассказывал, что электродепо "Владыкино" в ходе модернизации оснастят современным оборудованием преимущественно отечественного производства.

В частности, туда поставят вакуумную систему очистки, произведенную в Санкт-Петербурге, блочную подстанцию от предприятия в Ленинградской области, а также вентиляционное оборудование из Самарской области.

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