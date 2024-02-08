Нейросети в магазинах начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности

Весной в столичных магазинах нейросети начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности. Новые технологии сделают покупки не только быстрее, но и удобнее.

Кроме того, в супермаркетах тестируют "умные" тележки с камерами. Любые продукты, которые покупатель складывает в нее, автоматически попадают в виртуальную корзину. С таким устройством не нужно стоять в очереди на кассе – оплатить покупки можно в телефоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.