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08 февраля, 07:45

Технологии

Нейросети в магазинах начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности

Нейросети в магазинах начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности

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Весной в столичных магазинах нейросети начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности. Новые технологии сделают покупки не только быстрее, но и удобнее.

Кроме того, в супермаркетах тестируют "умные" тележки с камерами. Любые продукты, которые покупатель складывает в нее, автоматически попадают в виртуальную корзину. С таким устройством не нужно стоять в очереди на кассе – оплатить покупки можно в телефоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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