08 февраля, 07:45Технологии
Нейросети в магазинах начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности
Весной в столичных магазинах нейросети начнут блокировать покупку товаров с истекшим сроком годности. Новые технологии сделают покупки не только быстрее, но и удобнее.
Кроме того, в супермаркетах тестируют "умные" тележки с камерами. Любые продукты, которые покупатель складывает в нее, автоматически попадают в виртуальную корзину. С таким устройством не нужно стоять в очереди на кассе – оплатить покупки можно в телефоне.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.