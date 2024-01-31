"Безопасный город": москвичам рассказали, как проходит обучение в МАДИ на VR-тренажерах

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) каждый год отрабатывают практические навыки на тренажерах виртуальной реальности, чтобы эффективнее патрулировать улицы города и делать движение безопаснее.

Курс разработан экспертами кадровых сервисов и университета правительства Москвы. В 2023 году в МАДИ повысили квалификацию 100 сотрудников дорожной инспекции.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

