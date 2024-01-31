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31 января, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": москвичам рассказали, как проходит обучение в МАДИ на VR-тренажерах

"Безопасный город": москвичам рассказали, как проходит обучение в МАДИ на VR-тренажерах

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Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) каждый год отрабатывают практические навыки на тренажерах виртуальной реальности, чтобы эффективнее патрулировать улицы города и делать движение безопаснее.

Курс разработан экспертами кадровых сервисов и университета правительства Москвы. В 2023 году в МАДИ повысили квалификацию 100 сотрудников дорожной инспекции.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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транспортгородвидеоАлександр Астахов
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