31 января, 21:45Транспорт
"Безопасный город": москвичам рассказали, как проходит обучение в МАДИ на VR-тренажерах
Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) каждый год отрабатывают практические навыки на тренажерах виртуальной реальности, чтобы эффективнее патрулировать улицы города и делать движение безопаснее.
Курс разработан экспертами кадровых сервисов и университета правительства Москвы. В 2023 году в МАДИ повысили квалификацию 100 сотрудников дорожной инспекции.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город