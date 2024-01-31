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31 января, 12:15

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Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

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Новые городские кварталы создадут на месте полузаброшенных территорий в четырех районах Москвы. Так, новые проекты запланировали в Нижегородском, Левобережном, Ховрине и Зюзине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Там построят почти 255 тысяч квадратных метров недвижимости. В том числе общественно-деловые, социальные и коммунальные здания, а также жилье по программе реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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