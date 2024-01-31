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31 января, 09:45

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Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ

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Еще три участка в Москве выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ). Это территории на северо-западе столицы в Куркине и Северном Тушине. Два участка расположены за пределами МКАД.

Победитель аукциона построит жилые дома, магазины, кафе, спортивные залы и объекты коммунального обслуживания – всего около 40 тысяч квадратных метров недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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