Московские эвакуаторы переместили 11 грузовиков во время снегопада

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили 11 грузовиков, которые попали в аварии или забуксовали из-за снегопада, за минувшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы оперативно реагируем на вызовы экстренных служб, чтобы быстро прибывать на место происшествия", – отмечается в сообщении.

Водителей также призвали соблюдать осторожность за рулем в непогоду. Столичная служба эвакуации работает круглосуточно, что позволяет оперативно ликвидировать последствия ДТП, разгружать дороги и помогать забуксовавшим автомобилям.

Ранее столица обновила снежный максимум текущей зимы. Высота сугробов утром 19 января достигла 42 сантиметров. Предыдущий рекорд по высоте снега за эту зиму составлял 39 сантиметров и был установлен 16 декабря 2023 года.

К ликвидации последствий сильного снегопада в Москве привлекли более 150 тысяч человек. Они осуществляют уборку столичных территорий с применением 14 тысяч единиц техники.

Вместе с тем в столице продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильной гололедицы. Жителей Московского региона предупредили, что местами наледь на дорогах может оказаться сильной.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 20 января