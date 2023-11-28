Более 52 тыс люксовых машин отправили на спецстоянки в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около 52 тысяч премиальных автомобилей переместили на штрафстоянки Москвы с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По информации ведомства, чаще всего машины оставляли на тротуарах, рядом с пешеходными переходами и на местах для инвалидов. Также были зафиксированы и другие нарушения правил остановки и стоянки, отметили в Дептрансе.

Больше всего нарушений зафиксировано среди марок машин Toyota, Mercedes, BMW. Помимо этого, нарушителями были владельцы машин Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

"Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, независимо от марки и внешнего вида. Такие автомобили перекрывают обзор пешеходам, городскому транспорту и другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП", – пояснили в ведомстве.

В Дептрансе призвали водителей оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Ранее автоэксперт Максим Шелков рассказал, какие автомобили вызывают у ГИБДД наибольшие подозрения. По его словам, чаще всего отправляют на экспертизу автомобили, у которых был ремонт кузова или присутствует ржавчина на VIN-номере.

Эксперт также сообщил, что подозрения вызывают машины с номерами из других регионов и модели, которые чаще других угоняют.

ГАИ планирует расширить перечень оснований для задержания транспортных средств