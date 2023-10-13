Свыше 5,3 тыс компаний оплачивают парковку через личный кабинет юрлица

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 5,3 тысячи компаний платят за парковку через личный кабинет юрлица в приложении "Парковки России". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как напомнил руководитель ведомства Максим Ликсутов, с помощью сервиса можно оплатить парковку с общего счета компании, контролировать расходы водителей, покупать абонементы на придорожных парковках, а также получать документы и отчеты.

Найти личный кабинет можно на сайте сервиса в разделе "Личный кабинет/Для организаций". Регистрация происходит через профиль организации на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что стоимость парковки изменится на 3,5% на некоторых улицах Москвы с октября и ноября этого года, а на семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, будут действовать новые тарифы.

Также стоимость эвакуации автомобилей изменится с 15 октября. Тариф будет пересчитан, учитывая цены на топливо, зарплаты работников, средства на содержание эвакуаторов и стоянок.

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