В России предложили внедрить единые правила формирования тарифов и льгот на парковку

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготы и условия тарифов на платных парковках в РФ. Об этом сообщает RT.

В обращении к министру транспорта он уточнил, что тарифы и льготы на парковку устанавливаются городскими органами власти, однако у них нет федерального регулирования, поэтому они могут серьезно отличаться в разных городах. Например, в одном городе может быть льгота для многодетных семей, а в другом – нет.

Также депутат отметил, что если многодетная семья имеет льготу на платные парковки в своем городе, то при поездках в другие города – она уже может не сработать, даже если в этих населенных пунктах предусмотрены льготы для многодетных.

"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан", – сказано в обращении.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что стоимость парковки изменится на 3,5% на некоторых улицах Москвы с октября и ноября текущего года, а на семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, будут действовать новые тарифы.

Также стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменится с 15 октября. При этом тариф будет пересчитан, учитывая рост таких реальных затрат города на эвакуацию, как цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок.

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