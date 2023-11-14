14 ноября, 11:54Город
Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили свыше 2 тыс авто с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2023 года эвакуаторы "Московского паркинга" бесплатно переместили свыше 2 тысяч автомобилей по заявкам экстренных служб. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, эвакуаторы регулярно помогают устранять последствия аварий и других ЧП. Они перемещают машины в безопасные места. Это позволяет снизить риск появления заторов и новых ДТП, отметил вице-мэр.
"Мы создаем безопасные и комфортные условия на дорогах столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.
В Дептрансе также призвали сохранять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее стало известно, что свыше 5,3 тысячи компаний оплачивают парковку через личный кабинет юрлица в приложении "Парковки России". В департаменте транспорта уточняли, что с помощью сервиса можно оплатить парковку с общего счета и контролировать расходы водителей.
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