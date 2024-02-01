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01 февраля, 11:30

Экономика

Столичный производитель и ученые МИИТ разработают инновационные виды бетона

Столичный производитель и ученые МИИТ разработают инновационные виды бетона

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Российский университет транспорта (МИИТ) подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве в области образования и научно-исследовательской деятельности с компанией Erkon. Столичный производитель и ученые будут совместно разрабатывать инновационные виды бетона, а также новые компоненты для строительства.

Инициатором соглашения выступила компания Erkon – это крупнейший в Москве производитель товарного бетона, имеющий собственную аккредитованную лабораторию и новый специализированный автопарк. Благодаря научному подходу компания выпускает продукт с уникальными показателями водонепроницаемости и морозоустойчивости.

Кроме того, теперь студенты МИИТ смогут проходить практику в Erkon. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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