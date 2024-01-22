"Мой район. Новости": как виртуальные лаборатории МЭШ помогают юным москвичам в обучении

Столичные школьники в этом учебном году 400 тысяч раз воспользовались виртуальными лабораториями Московской электронной школы (МЭШ). Они делают учебный процесс интереснее и понятнее.

Школы по всему городу используют этот сервис. Так, в Бибиреве ученики проводят онлайн различные эксперименты. Это позволяет им лучше понять материал. К тому же такие виртуальные лаборатории доступны в любое время, не требуют дорогостоящего оборудования и расходных материалов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".