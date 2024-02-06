Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Больше шести миллионов человек скачали приложение "Моя Москва", рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Сервису исполнилось пять лет.

Благодаря приложению москвичи могут проверить оценки детей в школе, записать питомца к ветеринару, поучаствовать в благотворительности и перечислить средства в проверенные фонды помощи. Мэр столицы отметил, что приложением "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.