В Москве выбрали новые ароматы для транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для объектов столичной транспортной инфраструктуры определили новые ароматы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные ворота и эскалаторной галерее на Воробьевых горах появится аромат белого пиона. На пересадочном узле "Деловой центр" будет присутствовать аромат тонка.

"Вы выбирали их в течение недели на стойке "Живое общение" в аванзале станции метро "Курская", – говорится в сообщении.

Распространять ароматы будут диффузоры. Концентрация будет меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и других факторов. Все ароматы гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию.

Ранее жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро. Победу одержал аромат зеленого чая. Голосование длилось две недели, в нем участвовали почти тысяча человек.

