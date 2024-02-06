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06 февраля, 11:30

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Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

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Нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях. Несколько примеров привел в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, на одном из предприятий с помощью компьютерного помощника проводят "мозговой штурм". Лучшие идеи, которые сгенерировал искусственный интеллект, потом обсуждают в коллективе.

В сфере продаж нейросети обрабатывают сложные запросы клиентов, поскольку умеют собирать и анализировать информацию о продуктах. Кроме того, ИИ отбирает самые подходящие резюме. В итоге процесс, который раньше занимал недели и месяцы, сократился до двух-трех дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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