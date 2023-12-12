Дворец бракосочетания в виде свадебных колец начали строить в Митине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города

Строительство трехэтажного здания для Дворца бракосочетания, напоминающее по форме свадебные кольца, началось в столичном районе Митино. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что здание общей площадью более 2,8 тысячи квадратных метров возводят по адресу улица Дубравная, владение 50/1. Внутри создадут два зала для регистрации брака, комнаты жениха и невесты, зоны ожидания и фотосессий.

"Для подачи заявлений во дворце будет организована комфортная зона ожидания и приема", – добавил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

В сообщении уточнили, что облик постройки будет отсылать к официальной эмблеме московских загсов в виде двух колец и буквы "М". Цоколь и крыльцо Дворца облицуют матовым гранитом, фасады – стеклофибробетонными панелями светлого оттенка. На окнах сделают геометрический орнамент, который придаст зданию легкую ажурность.

Отмечается, что на территории рядом со зданием появятся клумбы, газоны, аллеи с туями и декоративными фонарями, беседка-ротонда с колоннами для проведения фотосессий. Специалисты также сделают проезды и тротуары, открытые автостоянки, разместят специальные указатели, пандусы, тактильные и визуальные средства информации, предупреждающие знаки.

Ранее московские загсы начали прием заявлений на регистрацию брака на площадках проекта "Новые адреса счастья" в 2024 году. С 2019 года около 48 тысяч пар заключили брак на площадках проекта, он пользуется популярностью и активно развивается, сообщала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого стало известно, что большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года. На эту дату было подано более 200 заявлений. Второй по популярности стала дата 24 августа. В этот день пожениться планируют свыше 120 пар.

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