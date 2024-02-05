В ТиНАО построят 30 детских садов и школ до конца 2024 года

В ТиНАО до конца 2024 года построят тридцать детских садов и школ. Они спроектированы с таким расчетом, чтобы дети получали не только базовое, но и дополнительное образование.

Так, у столичных школьников будут IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории. Также большое внимание уделят физическому развитию – в учреждениях оборудуют залы для уроков физкультуры, появятся спортивные зоны и на прилегающих территориях.

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