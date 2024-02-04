Сергей Собянин: введем 30 детсадов и школ в ТиНАО в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти введут 30 детских садов и школ на территории ТиНАО в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"В школах будут созданы все условия для учебы и дополнительного образования: оборудованные IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории", – уточнил мэр Москвы.

Специалисты предусмотрели в проектах образовательных учреждений просторные залы для мероприятий и занятий физкультурой. Вокруг школ также благоустроят территорию и сделают спортивные зоны, сказал Собянин.

По информации градоначальника, в детских садах появятся групповые ячейки, включающие спальни, буфеты, залы для занятий и кружков, а также методическими и медицинскими кабинетами. Во всех сооружениях будут предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул мэр.

Ранее он рассказывал, что в Москве с 2011 года было построено более 400 детских садов. Причем только в 2023 году было открыто 33 новых учреждения.

В этом году в ТиНАО планируют построить 8 школ, причем все они будут воздвигнуты инвесторами, уточнял Собянин. В 2024 году здесь завершат реконструкцию двух школ – в поселениях Краснопахорское и Новофедоровское.

Всего, по информации департамента развития новых территорий города, в поселении Сосенском в ТиНАО за 11 лет построили 48 образовательных объектов.

33 новых детских сада открыли в Москве за год