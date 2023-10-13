Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.

"Пришел сюда по зову сердца, как любой здесь, наверное", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.