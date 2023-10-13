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13 октября, 18:00

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова продолжает работу. Желающее поступить на военную службу проходят все процедуры оформления быстро, без очередей и задержек. Однако записываться на прием лучше заранее. Это можно сделать, например, по телефону горячей линии 117.

"Пришел сюда по зову сердца, как любой здесь, наверное", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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