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Новости

06 февраля, 12:45

Технологии

"Техно": навык работы с нейросетями может стать обязательным при приеме на работу

"Техно": навык работы с нейросетями может стать обязательным при приеме на работу

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Умение пользоваться нейросетями может стать обязательным при приеме на работу. Ожидается, что работодатели начнут проверять базовые навыки владения ИИ.

Более того, на сервисах по поиску работы уже размещено более четырех тысяч объявлений с таким требованием. Рекрутерам важно, чтобы сотрудник эффективно трудился и разбирался в современных технологиях. Подробнее – в программе "Техно".

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