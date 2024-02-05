Система видеоаналитики "Сфера" помогает находить преступников в транспорте более трех лет

За три года система видеоаналитики "Сфера" помогла найти в столичном общественном транспорте тысячи преступников, а также людей, пропавших без вести. Технология распознает лица только тех, кто есть в базах розыска, остальные пассажиры остаются анонимными.

Специальные умные камеры анализируют соотношение размера и расположения глаз, высоты лица, размера носа, скул и другие параметры. Так, система отслеживает не прямое графическое совпадение, а некую математическую модель, которую называют ключом лица.

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