05 февраля, 22:15Транспорт
Система видеоаналитики "Сфера" помогает находить преступников в транспорте более трех лет
За три года система видеоаналитики "Сфера" помогла найти в столичном общественном транспорте тысячи преступников, а также людей, пропавших без вести. Технология распознает лица только тех, кто есть в базах розыска, остальные пассажиры остаются анонимными.
Специальные умные камеры анализируют соотношение размера и расположения глаз, высоты лица, размера носа, скул и другие параметры. Так, система отслеживает не прямое графическое совпадение, а некую математическую модель, которую называют ключом лица.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.