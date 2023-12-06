Свыше 130 безбилетников выявили за два дня проверок оплаты проезда в СЗАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 130 безбилетников выявили контролеры за два дня проверок оплаты проезда на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

За подобное нарушение предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей.

"На этой неделе проверяли пассажиров 6 популярных маршрутов наземного городского транспорта у станции метро "Тушинская". Сотрудники полиции сопровождали контролеров и следили за общественным порядком", – говорится в сообщении.

Усиленные проверки будут и дальше проводиться во всех округах Москвы.

Ранее столичные контролеры выявили более 500 безбилетников на шести маршрутах около станции метро "Щелковская". Департамент подчеркнул, что оплаченный проезд помогает развивать транспортную инфраструктуру Москвы, обновлять подвижной состав и улучшать сервисы.

Москвичам рассказали, как в городском транспорте выявляют безбилетников