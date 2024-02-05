Москвичам рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям и гостям столицы в понедельник, 5 февраля, рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи со снегопадом в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Кроме того, автомобилистов, которые все-таки планируют передвигаться по Москве на личном транспорте, призвали соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на мобильный телефон во время движения.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в российской столице выросли за сутки на 5 сантиметров – с 39 до 44 сантиметров.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил жителей и гостей Москвы о похолодании, которое ожидается в начале предстоящей недели. К выходным температура упадет до минус 20 градусов, добавил синоптик.



Синоптики спрогнозировали интенсивные снегопады в столице на следующей неделе