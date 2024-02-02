Монолитные работы завершили на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитные работы завершены на эстакаде-съезде с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону области. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова.

По его словам, шестой участок южного направления МСД является уникальным и одним из самых сложных с технической точки зрения. Загрутдинов отметил, что именно на отрезке от Каспийской до Шоссейной улицы находится Сабуровский мост, соединяющий два столичных округа, и четырехуровневая развязка.

"Сегодня мы работаем над эстакадой-съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. По контракту работы должны быть завершены в мае этого года, общая строительная готовность превышает 40 процентов", – добавил он.

Каркас эстакады выполнен из пучков канатов. Во время строительства специалисты использовали более 1 000 кубометров тяжелого бетона и 42 тысячи метров высокопрочных арматурных канатов.

Загрутдинов напомнил, что по поручению Сергея Собянина в Москве формируется транспортный каркас. Данная эстакада-съезд позволит обеспечить максимальную эффективность развязки на пересечении МСД с Каширским шоссе.

В частности, прямой съезд с основного хода на шоссе в сторону МКАД поможет исключить необходимость объезда, а также в два раза уменьшит перепробег. Помимо этого, будут улучшены транспортная доступность окружающих районов и пропускная способность Каспийской улицы и Каширского шоссе.

Всего, согласно проекту, планируется построить дороги общей длиной в 1,7 километра, эстакаду длиной 310 метров, а также провести реконструкцию подземного пешеходного перехода. Также специалисты разобьют газон площадью более трех гектаров, высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину.

До этого стало известно, что строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения.

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину