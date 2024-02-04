Около 3,3 млн кобрендинговых карт "Тройка" выпустили в столице с 2015 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве выпустили около 3,3 миллиона кобрендинговых карт "Тройка" с 2015 года. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, кобрендинговая карта – это единый пластиковый носитель, который появился в Московском транспорте в 2015 году. Он совмещает в себе стандартные возможности банковской карты и "Тройки". Как отметил Ликсутов, оформить карточку можно во многих российских банках.

Также Ликсутов отметил, что пользователям объединенной карты не нужно ее перевыпускать, даже если срок действия "Тройки" истек: нужно лишь пополнить проездной на любую сумму в автомате по продаже билетов или кассе метро. Транспортные функции карты автоматически продлятся на 5 лет.

Заммэра столицы по вопросам транспорта подчеркнул, что с помощью объединенных карт москвичи не только расплачиваются за покупки и совершают любые денежные операции, но также получают все возможности проездной карты "Тройка".

"С 2015 года уже выпущено около 3,3 млн кобрендинговых карт", – отметил Ликсутов.

Ранее в Москве выпустили тематические карты "Тройка" с новорожденной пандой Катюшей. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в общей сложности ведомство представило три варианта карт "Тройка" в честь маленькой панды из Московского зоопарка.