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05 февраля, 07:45

Транспорт

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

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Больше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили с начала 2024 года пассажиры городского транспорта Москвы. О сервисе, который работает на всех маршрутах автобусов, электробусов и трамваев, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать карту "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. При посадке в городской транспорт необходимо оплатить проезд при помощи валидатора, затем в течение 90 минут можно совершать бесплатные пересадки или снова воспользоваться тем же маршрутом.

Всего за 2023 год пассажиры совершили больше 6,6 миллиона бесплатных пересадок и при этом сэкономили свыше 180 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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