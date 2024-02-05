Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Больше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили с начала 2024 года пассажиры городского транспорта Москвы. О сервисе, который работает на всех маршрутах автобусов, электробусов и трамваев, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать карту "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. При посадке в городской транспорт необходимо оплатить проезд при помощи валидатора, затем в течение 90 минут можно совершать бесплатные пересадки или снова воспользоваться тем же маршрутом.

Всего за 2023 год пассажиры совершили больше 6,6 миллиона бесплатных пересадок и при этом сэкономили свыше 180 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.