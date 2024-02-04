Собянин перечислил самые популярные городские сервисы для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Денисов

В 2023 году юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались онлайн-инструментами для бизнеса на сайте mos.ru более 2,4 миллиона раз. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил мэр столицы, на портале mos.ru доступно более 200 услуг и сервисов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Собянин подчеркнул, что сервисы постоянно пополняются и дорабатываются, а в прошлом году было запущено и модернизировано больше 30 цифровых инструментов.

По словам мэра, наиболее популярным в прошлом году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов (ФЛС) по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, предоставляемый Департаментом городского имущества. В прошлом году сервисом воспользовались более 1,2 миллиона раз.

Также популярностью в 2023 году пользовался сервис по оформлению пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения в Москве. В 2023 году услугой воспользовались более 633 тысяч раз.

Востребованной в ушедшем году оказалась онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы для проведения государственной экспертизы. Всего поступило 155 тысяч обращений пользователей этого сервиса.

Ранее мэр Москвы рассказал, как городские торги помогают предпринимателям развивать дело. Собянин заметил, что больше всего в прошлом году было реализовано коммерческих помещений и зданий. Также предприниматели активно интересуются нестационарными торговыми объектами, поскольку они не требуют больших вложений для открытия.