Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть за 5 лет. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы рассказал, как город помогает развитию инновационных площадок. В частности, инновационный кластер "Ломоносов", открывшийся в конце января 2023 года, является пространством, где ученые, студенты и молодые предприниматели создают инновации, находят партнеров и инвесторов. По словам мэра, за год работы резидентами кластера стали около 60 компаний из сферы различных сфер.



Пространством для создания и тестирования изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья стал кластер "Феникс". Как отметил Собянин, эта площадка объединяет город, разработчиков и пилотов-тестировщиков решений.

Свое развитие получили также площадки пилотного тестирования инноваций: больницы, реабилитационные центры, школы, университеты, строительные площадки, парки. Мэр подчеркнул, что эти площадки тестируют инновационные решения, созданные российскими технологическими компаниями. В прошлом году к программе присоединились 43 площадки.



Наконец, статус технопарков в прошлом году присвоили шести производственным площадкам. Этот статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю.

Ранее мэр Москвы перечислил самые популярные городские сервисы для предпринимателей. Он отметил, что на сайте mos.ru доступно более 200 услуг и сервисов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.