Московский транспорт работает штатно в условиях снегопада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский наземный транспорт функционирует штатно в условиях снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Наземный транспорт ходит штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек", – говорится в сообщении.

При этом в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны локальные затруднения.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров и отложить телефон на время управления транспортом.

В среду, 7 февраля, в городе ожидаются интенсивные снегопады. Осадки будут сопровождаться ветром до 15–17 метров в секунду. В результате сугробы в столице вырастут до 10 сантиметров.

Температура воздуха в Москве не опустится ниже 5 градусов мороза, в Подмосковье – ниже 7 градусов мороза. Атмосферное давление установится на отметке 726 миллиметров ртутного столба.



Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 7 февраля