Москвичей предупредили о сильном снегопаде 7 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В среду, 7 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, сильный снег и метель. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, в области – от 2 до 7 градусов мороза.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 726 миллиметров ртутного столба.

Дептранс Москвы в связи с непогодой попросил столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Им также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию с другими машинами и оставаться внимательными за рулем.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что снегопады в столицу принес циклон "Ольга". Выпадение осадков продлится до вечера среды, затем циклон уйдет в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье, рассказал он.



Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 7 февраля